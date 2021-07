Zendaya responde a críticas por el nuevo aspecto de Lola Bunny

Zendaya también tiene su opinión. Incluso antes de que acercara la fecha de estreno de Space Jam 2, el nuevo aspecto de Lola Bunny ya era un tema del que todos estaban hablando. Y es que en esta nueva versión, la producción decidió que Lola Bunny dejaría de ser sexualizada.

Ahora, Zendaya, quien prestó su voz para interpretar al personaje de Lola Bunny, ha sido involucrada en la conversación pues los fans estaban muy intrigados en saber qué opinaba ella del cambio que habían hecho en la figura de Lola.

Zendaya habla de la polémica de Lola Bunny en Space Jam / Axelle/Bauer-Griffin / Colaborador / Getty Images

En una reciente entrevista para Entertainment Weekly, Zendaya fue cuestionada sobre el escándalo de Lola Bunny y cómo dejaría de ser sexualizada.

"¡Yo tampoco sabía que eso iba a pasar! Sé que nos encanta el personaje, pero no sabía que el cambio iba a causar ese revuelo. Lo entiendo, porque es un personaje que se hace querer y es muy importante", confesó.

Malcolm D. Lee, director de la película, también habló de la polémica. "No tenía idea de que la gente estaría tan enojada por que un conejito no tuviera senos", comenzó diciendo en la entrevista. "Entiendo que la gente no quiere que las cosas cambien, pero creo que necesitábamos algo de evolución con ella, no cosificándola sino haciéndola fuerte y aún femenina", continuó.

Lola Bunny ahora se enfocará en representar su fuerza, su talento en el basquetbol y liderazgo. Esto, para motivar a las nuevas generaciones.