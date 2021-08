¿Siguen las indirectas para Belinda? Lupillo Rivera acude a concierto y entona canción de desamor

El amor es una de las emociones más difíciles de comprender, más aún cuando se tiene que dejar ir a la persona que se quiere porque ama a alguien más.

Hacemos referencia a lo anterior, debido a que en el ultimo año, el supuesto triángulo amoroso entre Belinda, Christian Nodal y Lupillo Rivera ha dado mucho de hablar, pues además de estar constantemente involucrados en rumores, llaman la atención por mandarse indirectas a través de videos y fotografías.

Recientemente, Lupillo Rivera fue el tema de conversación de las redes sociales, luego de que compartiera un video en donde se le ve en un concierto cantando una canción de desamor, justo en el día en que Belinda y Christian Nodal festejaban su primer aniversario.

Por supuesto, los usuarios de la red no tardaron en sacar sus conclusiones, pues era demasiada coincidencia que esto sucediera el mismo día.

En el video que se filtró en internet se puede ver a Rivera en compañía de su supuesta esposa, asistiendo al concierto de Grupo Firme en donde está de fondo la canción “En tu perra vida”.

Al escucharla de inmediato se aseguró que la indirecta iba para su exnovia Belinda. De hecho, la canción habla sobre una mujer que vuelve arrepentida a buscar a una expareja pero el hombre despechado pide a quien fue su gran amor que no lo vuelva a buscar y que no le dirija la palabra pues no le gustan las personas falsas.