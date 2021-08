Lupillo Rivera y su particular propuesta de matrimonio: con anillo de un dólar y en un funeral

QUIZÁ TE INTERESE: Mujer le escribe a su amiga que no ha visto en años para que pague la fiesta de su hija

Una vez con su anillo improvisado, Lupillo se acercó a la mamá de su novia y le pidió permiso para casarse, se hincó frente a Giselle y le pidió matrimonio. Estas declaraciones fueron dadas por la misma Giselle Soto en una entrevista a un programa de televisión.

Lupillo Rivera le pidió matrimonio a su novia con un anillo de un dólar y en el funeral del suegro /

"En mayo de este año perdí a mi papá. Ahí en el funeral (Lupillo) le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar y dijo: 'si esta mujer me acepta un anillo de un dólar, she's the one", dijo emocionada.

Actualmente Lupillo Rivera está casado por el civil con Giselle Soto y planean hacer la boda religiosa con una fiesta mucho más grande.

La polémica de Lupillo y el compromiso de Belinda

Luego de que Belinda y Christian Nodal se comprometieran, las declaraciones de Lupillo Rivera sobre esa relación, llamaron la atención de todos. Inicialmente porque compartió un video de cómo se quitó el tatuaje del rostro de Belinda que tenía en el brazo. Además, Lupillo confesó que estaba comprometido mucho antes que Belinda y Christian.

Ahora, Giselle Soto luce un anillo de diamantes y no el del billete que le dio Lupillo. Sin embargo, no hay quien no haya decidido comparar el anillo de Lupillo con el que Christian Nodal le dio a Belinda.