Mujer se vuelve viral al maquillar sin manos, es toda una profesional

En sus redes sociales podemos ver cómo Clelia Rodríges utiliza su boca para maquillar a sus clientas pero el resultado es tan grande como el de cualquier profesional por lo que ha sorprendido por su habilidad con las brochas.

El resultado de Clélia Rodrígues es de una verdadera profesional /

Además del maquillaje, Clelia también disfruta de pintar, escribir y dibujar. De hecho, fue después de descubrir que dominaba muy bien estas habilidades, que decidió probar con el maquillaje. Fue así como encontró su verdadera pasión.

"Soy Clélia Rodrigues, soy maquilladora de la ciudad de Visconde do Rio Branco, de Minas Gerais. Tengo especial cuidado, tengo atrofia en mis nervios, tengo poco movimiento en mis brazos por estas razones ¡desarrollé mis habilidades con la boca! Así es, me maquillo con la boca. No por eso dejo de hacer realidad mis sueños y perseguirlos", dice su sitio de internet donde comparte el resultado de su trabajo.

Clélia tiene casi 200 mil seguidores en Instagram. Ahí comparte un poco de su talento con la brocha, algunos tips de belleza y cómo quedan de perfectas sus clientas después de ser maquilladas.