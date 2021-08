Natalia Barulich: ex de Maluma y el "gusto culposo" de Demi Lovato

Demi Lovato no ha parado en dar de que hablar desde que iniciamos el año, primero al declararse como género no binario, luego su lucha contra una cadena de helados, y después presentando su increíble historia en su documental “Dancing with the Devil”, y ahora declarando su “obsesión” por Natalia Barulich, la guapa modelo y ex de Maluma.

Todo comenzó cuando Barulich, que se encuentra de viaje en París, publicó varias imágenes visitando algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad francesa, y en una de sus últimas publicaciones se le puede ver en el Museo del Louvre, en donde aparece posando junto a varias de las obras que alberga el museo.

