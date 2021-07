Demi Lovato habla sobre como usar de forma correcta sus pronombres

Cada vez son más las celebridades que han decidido “salir del clóset”, y un claro ejemplo de ello es Demi Lovato, quien se declaró como persona no binaria en mayo pasado, y que ahora se sinceró con sus seguidores y confesó que no se molestará si accidentalmente es confundida con algún otro género.

Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, celebrada el 14 de julio, la cantante se expresó a través de sus redes sociales para darle a sus seguidores una pequeña lección sobre el tema y de cómo deben llamarlos.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram la publicación del activista Matt Bernstein, en dónde se explica la cuestión de género no binario en diferentes diapositivas, de una forma teórica, para después subir otras fotos contando su experiencia.

"Si me confunden, está bien. ¡A veces accidentalmente me equivoco de género! Es una gran transición cambiar los pronombres que he usado para mí toda mi vida. ¡Y es difícil de recordar a veces!", escribió Lovato.

"Sentí la necesidad de publicar esto porque a menudo encuentro que el cambio en los pronombres puede ser confuso para algunos y difícil de recordar para otros. Se trata de tu intención. Para mí es importante que lo intente, pero si comete un error, está bien. Recuerda que te amo y que sigas adelante", escribió en el pie de la publicación.

Fue durante los primeros meses del año que Demi compartió que se identificó como no binario, asegurando que sus nuevos pronombres, they/them (elle)iban más de acuerdo a la forma en que querían expresar su género.

La cantante no ha parado de intentar visibilizar esta causa, y prueba de ello fue su reciente participación, en dónde se unió a otros artistas como Elton John y David Furnish, para conducir el canal de YouTube del Orgullo 2021.