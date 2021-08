"De laminita pero es mía": Mujer presume su casa y se hace viral

En TikTok, una mujer se hizo viral al mostrar que no hay casa fea y por más humilde que esta parezca, que sea de uno es lo que verdaderamente importante.

Laura Miraflores, una emprendedora originaria de Ayotzingo, Estado de México, se hizo viral en TikTok al mostrar el resultado de su casa luego de mucho esfuerzo por construirla y amueblarla. Tras varios años de pagar renta, la mujer está orgullosa de al fin tener su casa propia y aunque no tiene los acabados más caros, ella está muy feliz del resultado.

"Ahora sí que no hay casa fea ni casas humildes siempre y cuando todo esté en orden, como debe de ser", decía la mujer mientras presumía su baño, la sala y el comedor.

Mujer presume con orgullo su casa aunque sea de lámina

"Para que vean que no hay casa fea. Vamos empezando. Todo es de laminita pero no importa porque es mía", decía Laura Miraflores quien no dejaba de repetir lo mucho que le gustaba su casa.

Laura Mireles compartió en otro video, las habitaciones. Su habitación y la de su esposo mide seis metros y aunque apenas hace medio año se mudó, confesó que se ha sentido muy feliz por el resultado luego de la decoración.