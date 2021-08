Carmen Campuzano asegura que en su juventud rechazó como pretendientes a Sylvester Stallone y Steven Seagal

A estas alturas, todos conocemos la historia de Carmen Campuzano, la modelo que en la década de los 90 era tremendamente popular a nivel mundial.

Sabemos que cuando hay belleza, ésta puede ser deseada por múltiples hombres cuando se es mujer, de hecho, así le pasó a Carmen Campuzano quien en una entrevista al programa Suelta la Sopa, aseguró que en los mejores años de su carrera fue cortejada por personajes como Sylvester Stallone y Steven Seagal.

Ante estos pretendientes la modelo confesó que no tuvo mucho interés, ya que nunca se ha considerado el trofeo de nadie, ni mucho menos ha buscado la fama a través de sus parejas.

“Ellos se quedaron con las ganas. Te estoy hablando de un Steven Seagal, sí, y un Sylvester Stallone, pero yo no soy trofeo de guerra de nadie. (Hubo) Acercamiento y así en directo, sí sí”, recordó.

Ahora que han pasado los años, la modelo está convencida de que hizo lo correcto, ya que ahora está acompañada de la persona que ama y por las palabras que compartió se siente feliz con ello.

“Yo creo que soy muy afortunada, (....) Dios acomoda todo para bien. Cuánto tiempo estuve yo sola, porque, además, así lo requería para procesar todo lo que aprendí, lo que tenía que re ordenar en mi vida”, expresó.

Además de dar a conocer que uno de sus pretendientes era el famoso actor Sylvester Stallone, Carmen dijo que en una ocasión le prometieron ser la protagonista de una de las películas en las cuáles también estaba Stallone, sin embargo, ella asegura que se negó por temor a que le pidieran otra cosa a cambio.

Respecto a lo anterior, la también actriz agregó que ella nació para la pasarela y que logró sus éxitos gracias a los esfuerzos que puso para su carrera, por lo que no quería ganar algo basándose en un “intercambio de carne”.

“A lo largo de mi carrera, y para tener los éxitos que he tenido y para ser la ‘Reina de las pasarelas’, y todo lo que he logrado, no ha sido un intercambio de carne, porque nací para eso, (...) será muy lo que sea, pero no es de mi gusto y, como les digo, yo no soy trofeo de guerra”.

Carmen Campuzano llegó a ser la cara de algunas de las más prestigiosas revistas de moda, principalmente para Vogue, lo que la llevó al éxito internacional, sin dejar de lado que se convirtió en la supermodelo más importante del país y también sostuvo romances con actores mexicanos.