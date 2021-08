Mujer da a luz a gemelos de distinto color en Gran Bretaña

La historia que te contaremos a continuación trata de dos gemelos, y aunque la mayoría de las personas están acostumbradas a que se parezcan físicamente, lo cierto es que estos bebés son diferentes, pues nacieron al mismo tiempo pero su color de piel es distinto.

Resulta que Jade y Kade Ball, son una pareja que vive en Manchester, Inglaterra, y hace poco sumaron dos bebés gemelos a su familia, los cuales llevan por nombre Cole y Klay.

Lo que hace especiales a estos niños es que Cole nació con piel oscura, mientras que Klay nació con la tez clara.

“Klay es el travieso y le gusta absolutamente todo. Le gusta bailar y escalar, mientras que Cole siempre ha estado feliz de simplemente sentarse y mirar y asimilarlo todo”, contó su madre Jade Ball, quien es pareja de Kade, un jamaicano.

Lo que es curioso de estos bebés es que desde que nacieron comenzaron a desarrollar diferencias muy notorias. Cole por ejemplo, tiene pelo castaño, ojos marrones y una piel de color castaño claro, como su padre que es mitad jamaicano. Klay por su parte tiene un cabello rubio rizado, con ojos azules y una tez pálida parecida a la de su madre anglosajona, Jade.

Sin embargo, aún con todas esa divergencia genes, lo que sí tienen estos hermanos en común, es que ambos son muy unidos y que además son el constante blanco de los cariños de sus padres.

Algo a lo que se han tenido que enfrentar los padres desde el nacimiento de sus hijos es a que constantemente les pregunten sobre si los bebés son hermanos, y es que hay muchos que todavía no pueden entender que existen este tipo de genéticas.

“Era obvio que no eran idénticos (…) Algunas personas no creen que sean gemelos (…) No pueden entenderlo porque se ven muy diferentes (…) [además] Klay es el travieso y le gusta absolutamente todo. Le gusta bailar y escalar, mientras que Cole siempre ha estado feliz de simplemente sentarse y mirar y asimilarlo todo”.

