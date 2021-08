Yuya se sincera y cuenta cómo descubrió que estaba embarazada

Una de las noticias que más sorprendió a los usuarios de internet este año, es el anuncio que dio Yuya sobre el bebé que está esperando con el cantante Siddharta.

Todo parece indicar que la influencer está en su mejor momento, pues no ha dudado ni un solo segundo en compartir detalles de cómo es que se ha sentido durante el proceso de gestación.

De hecho, hace unos días compartió en su canal de YouTube un video en el que contó a sus seguidores cómo fue que se enteró que estaba embarazada y cómo reaccionaron sus familiares y amigos.

“Comencé a sospecharlo justo grabando un video que se llama ‘Lo que nunca te cuento de mi trabajo’, y comencé a sospecharlo porque me pareció muy prudente servirme una copita de vino pero no me caía bien”, contó.

Asimismo, dijo que ante la incertidumbre, tuvo que optar por hacerse una prueba de embarazo, la cual salió negativa, sin embargo, el resultado no calmó su duda sobre el porqué se sentía tan extraña.

Así que decidida a salir del embrollo, optó por hacerse otra prueba de embarazo, y esta vez resultó positiva, dicha noticia la lleno de felicidad y hasta la dejó en shock.

“Quedé en shock. Si veo las cámaras de mi casa, yo me sentaba, me paraba, lloraba, me agarraba la panza, daba vueltas, fue demasiado emocionante y hermoso”.

Ese mismo día, la youtuber tenía un ultrasonido para ver su cuello - ya que tiene problemas de tiroides-, por lo que le pidió a la chica que realizó la prueba si podría pasar la maquina por su estómago y pudo ver a su pequeño bebé, el cual tenía el tamaño de “un frijolito”.

Además de contar todas las emociones que sintió al enterarse de que estaba esperando un bebé, la influencer también compartió con sus seguidores como fue que le contó a su familia que sería madre.

Por lo que se puede ver en el video, Yuya no les dijo nada durante tres meses, solamente ella y su pareja sabían del embarazo.

Cuando por fin se decidieron a decirles, sus familiares les organizaron un baby shower, en donde aprovecharon para compartirles el sexo del bebé.

“Le di a una amiga el sobre que la doctora nos entregó y le dije que por nada del mundo me dijera que tenía adentro. La única que sabía era ella, fue hermoso todo (…), Mar fue su primer y único nombre, pensamos que, si resultaba un vatillo, ese iba a ser su nombre, nos encanta. Si era mujer, le hubiéramos puesto otro”.