Chef Herrera arremete contra restaurante por cobrarle con “engaños” comida de regalo

El famoso chef Adrián Herrera, mejor conocido como “Chef Herrera” de MasterChef, es muy conocido por ser bastante directo cuando de expresarse se trata y esta vez arremetió contra un restaurante de la Ciudad de México al denunciar que le cobraron con engaños u platillo para “botanear” mientras esperaba su orden.

Fue a través de sus redes sociales que compartió un vídeo en dónde explicaba la mala experiencia que sufrió y el abuso por parte de los lugares de comida, donde también evidenció el menú y el movimiento “engañoso” que tienen para hacerte gastar más dinero del que deberías.

Herrera explicó que al ingresar el lugar, uno de los meseros le ofreció un molcajetito que venía acompañado de queso y salsas, y todo transcurrió normal hasta que al final llegó la cuenta a pagar y observo que le estaban cobrando el mismo molcajete que le ofrecieron mientras esperaba.

“Pues al final llega la cuenta cabrón y la estoy checando y veo 'molcajete' ¡Ah cabrón! Le digo al mesero 'a ver, ven wey. ¿este molcajete qué pedo o qué?'. 'Oiga, pues es el molcajete del inicio y la chingada'”, comentó el Chef Herrera.

Al recibir tal respuesta, el Chef Herrera enfureció y resaltó que se trataba de un engaño para los comensales, pues los restaurantes viven de los clientes y que no hay razón para estresarlos de esa manera.

“A ver hijo de tu pinche madre, yo no te lo pedí wey. Yo cuando llegué tú me lo pusiste ahí, ¿sí? No te pases de verga, si el cliente no te lo pide y tú se lo pones es gratis, no mames wey, porque te van a decir ¿por qué me lo estás poniendo?. “No hagan eso, compadre. Es un restaurante, tú vives de tu cliente, ¿por qué estresarlo de esa manera?”, agregó.

El chef también hizo hincapié en la falta de tacto y la empatía hacia el cliente, y basándose en su experiencia como restaurantero, recomendó dejar de lado el servicio de las órdenes para tres, ya que muchas veces, el cliente compra más porque no le alcanza la comida.

“Yo soy restaurantero también y no hago esas mamadas. En mi pinche restaurante son piezas, ¿cuántas quieres? ¿una, dos, tres? Te vendo las que quieras, aquí no hay órdenes, o sea esas pinches prácticas estresan al cliente”, finalizó

El Chef Herrera fue duramente criticado por su vocabulario y la forma en cómo expresó su molestia, aunque podemos asegurar que gracias a su forma de ser, seguramente le dio lo mismo.