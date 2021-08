Elizabeth Olsen apoya públicamente a Scarlett Johansson en su lucha contra Disney

"Creo que ella es muy dura y, literalmente, cuando leí [sobre la demanda] me dije: 'Bien por ti Scarlett'. "En lo que se refiere a los actores y sus ganancias, bueno, creo que es muy sencillo: o está en el contrato o no está en el contrato”.", compartió durante una conversación con Jason Sudeikis, quien también está de acuerdo con Olsen, y añade que la decisión "es apropiadamente malvada y acorde con la marca" de Johansson.

La estrella de Wandavision también expresó su preocupación sobre la decisión de los productores de estrenar películas en los cines cuando todavía se están recuperando de la pandemia: "Estoy preocupada por un montón de cosas. No estoy preocupada por Scarlett". Y añadió: "Pero me preocupa que las películas pequeñas tengan la oportunidad de ser vistas en los cines. Eso ya era una cosa antes de COVID".

Así mismo, Elizabeth hizo gran énfasis en el gran peligro que corre la experiencia cinematográfica, sobre todo de corte independiente, con la proliferación de plataformas on demand y la enorme popularidad de la que gozan.

"Me gusta ir al cine y no quiero ver necesariamente sólo un aspirante al Oscar o un éxito de taquilla. Me gustaría ver películas de arte y ensayo... Y por eso me preocupa eso, y que la gente tenga que mantener estos cines vivos. Y no sé cómo funciona financieramente para estos teatros", confesó la actriz.

¿De qué acusa Johansson a Disney?

Scarlett denunció públicamente la supuesta infracción, por parte de la compañía, de los términos del contrato que firmó en su momento con la estrella de Hollywood para la producción de la película de Marvel Black Widow. Disney, estrenó Viuda Negra en julio de este año, en Premiere Access, el servicio PVOD de Disney+, tras el éxito del modelo con Mulán, Raya y el último dragón y Cruella, algo que según Johansson no estaba contemplada en el acuerdo y ha sido perjudicial para sus intereses.

Disney respondió calificando las afirmaciones de Scarlett de "tristes y angustiosas", al tiempo que la acusaba de mostrar un "desprecio insensible" por los efectos de la pandemia. Olsen se convierte en la primera estrella del MCU que se pone del lado de Johansson, mientras otras estrellas como Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, entre otros, aún no han comentado la demanda de Viuda Negra.