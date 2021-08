Tom Holland critica al Spider-Man de Andrew Garfield y filtran su posible participación en No Way Home

Desde el estreno de tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha estado en la mira de todos, y esta vez causó polémica debido a que dio su opinión y criticó un detalle concreto de la versión del personaje Andrew Garfield.

Es en el libro The Moviemaking Magic of Marvel Studios: Spider-Man, que se tiene prevista su publicación en noviembre de este año, que el actor británico habló sin tapujos sobre los lanzadores de telarañas de Spider-Man, una herramienta indispensable del superhéroe, y que lo distingue de los demás.

"Los antiguos lanzadores de telarañas eran muy chulos. Eran realmente grandes y gruesos y muy mecánicos, porque si apretabas el botón todo se movía", declaró el actor, pero hizo especial énfasis en los lanzadores del personaje interpretado por Andrew:

"Lo que me gusta de sus lanzadores de telarañas originales es que son tan reales como podrían serlo. Sé que es imposible crear una cosa que dispare telarañas desde tu mano, pero lo que pasaba con los lanza telarañas de las películas de Andrew es que eran tan pequeños y compactos que no tenían mucho sentido para mí", confesó Holland.

Y aunque posiblemente Holland no lo hizo con mala intención, algunos usuarios en la internet aseguran que cada uno de los actores pudo dar su toque especial al personaje. Esta sería la segunda vez que Tom Holland se ve obligado a hablar sobre Andrew.

Anteriormente, Tom fue cuestionado sobre el spiderverse y la participación de los “otros” Spiderman, a lo que respondió con seguridad: “Sería algo increíble si ellos estuvieran en la película porque no me han dicho nada todavía y yo soy Spiderman, me he leído el guion de principio a fin. Así que sería un milagro que pudieran ocultarme eso”, dijo en aquel entonces.

La supuesta participación de Garfield en No Way Home

Aunque el tráiler oficial no diera algún indicio de la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la nueva película, los fanáticos no pierden la esperanza de que los actores sean aun as bajo la manga de Marvel.