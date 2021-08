Zuleika Garza, ex novia de Sammy Pérez, denuncia agresiones y amenazas: “No puedo salir a la calle”

En pocos días, Sammy Pérez cumple un mes de haber fallecido a causa de complicaciones por el COVID-19 y Zuleika Garza, exnovia del comediante, rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra.

Lee: Zuleika Garza, novia de Sammy, reaparece, desmiente haberlo abandonado

En entrevista para el programa “De Primera Mano”, Garza, quien fue señalada de haber abandonado a Sammy, aseguró que ella y su familia han sufrido agresiones y amenazas por parte de los fans del comediante.

“Dieron la dirección, no sé quién, y tomaron fotos de la casa de mis padres. Yo a la calle no puedo salir porque la gente me dice de cosas, a mi hija le dicen de cosas”, dijo la exnovia de Pérez.

La mujer, también afirmó que la presión que viven sus hijos es tal, que ha llevado a su hija a atentar contra su propia vida.

Lee: Eugenio Derbez liberará la deuda de hospitalización que dejó Sammy Pérez

“Mis hijos han salido muy afectados de todo esto, especialmente mi hija, hace poco se me desmayó, tiene arritmia cardiaca y está un poco malita de su corazón. Hace unos días se me quería suicidar por todo lo que decían, es muy depresiva”, agregó.