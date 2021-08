Zuleika Garza, novia de Sammy, reaparece, desmiente haberlo abandonado

Zuleika Garza, quien era la prometida de Sammy Pérez, reapareció ante los medios luego de que la acusaran de abandonarlo cuando más la necesitaba y de quedarse con todo su dinero.

El fallecimiento del comediante Sammy Pérez dejó una deuda en el hospital de más de un millón de pesos que, según aseguran, fue cubierta casi en totalidad por Eugenio Derbez y las donaciones que se hicieron en redes sociales. Por eso, los sobrinos de Sammy buscaban desesperadamente a Zuleika Garza, novia de Sammy, para recuperar el dinero del comediante que ella tenía.

Tras varios días de no comunicarse con la familia y luego de que la acusaran de robarse el dinero de Sammy, Zuleika reapareció ante los medios para aclarar la situación.

Fue en una llamada telefónica, en un programa de televisión que Zuleika, entre lágrimas, aseguraba que todas las acusaciones en su contra eran mentira y que ya regresó el dinero de Sammy a su familia.

"Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor", decía llorando.

Zuleika aseguró que se tuvo que aislar pues ella también fue contagiada de COVID-19 por lo que pidió a la familia de Sammy y a Eugenio Derbez, de no acusarla de interesada pues siempre estuvo apoyando a su pareja. Así mismo, pidió respeto pues su familia ya está siendo afectada por los ataques en su contra.

"Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo una hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes".

Zuleika aseguró tener pruebas de cómo entregó el dinero a la familia de Sammy así de cómo acompañó al comediante en sus últimos momentos antes de ser ingresado al hospital.