Mario Vargas Llosa llama "aberración" al uso de TODES como lenguaje inclusivo

Fue durante una entrevista en donde Vargas Llosa no pudo evitar reírse al ser cuestionado sobre el lenguaje igualitario, mientras el reportero explica que cuando se dice "todos" no se tiene en cuenta a las mujeres, por lo que quizás sería mejor adoptar "todes", a lo que Mario emitió su postura al respecto:

“El lenguaje es algo que nace naturalmente y sobre eso se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo”, indicó Vargas Llosa.

Así mismo, Vargas Llosa descartó que el genérico masculino del español sea machista y advirtió de los riesgos que supone forzar los cambios, : “Ese es un camino muy peligroso. Desnaturalizar profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. Yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres. Desnaturalizar el lenguaje porque se considera machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar”, confesó Mario.

Para finalizar, Vargas Llosa aseguró que el lenguaje tiene reglas que no se pueden quebrantar, y al intentar instalar el lenguaje inclusivo, lo que se obtiene es una situación prejuiciada el lenguaje y lo empobrece.

“El llamado lenguaje inclusivo resulta entonces, una especie de aberración dentro del lenguaje, que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, que sí hay que combatir, pero de una manera que sea efectiva. No hay que ir más allá y desnaturalizar el lenguaje para establecer una supuesta igualdad lingüística desprejuiciada“, finalizó el Premio Novel de la Literatura.

Las declaraciones de Mario Vargas Llosa coinciden con las que recientemente ha dado la Real Academia Española de rechazar el uso del lenguaje inclusivo representados en terminaciones como “todes” “chiques” o “nosotres”. Las declaraciones de Vargas Llosa salieron a relucir con el reciente vídeo en dónde Andrea, de identidad no binaria rompe en llanto después de corregir a su compañero que le dijo “compañera” y no “compañere”.

El debate acerca del lenguaje inclusivo se ha convertido en un tema bastante complejo, y los usuarios han reaccionado ante ello, creando fuertes disputas entre ellos.