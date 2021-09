"Estos no son mis amigos": Niño se vuelve viral en su regreso a clases presenciales

El regreso a clases presenciales en México ha desatado una ola de memes, reacciones, inconformidades y más. Pero ¿alguien piensa en las criaturas? Un niño se hizo viral por su total honestidad sobre el regreso a clases presenciales.

Un noticiero local en Apodaca, Nuevo León, visitó una escuela primaria para mostrar cómo había sido el regreso a clases. Pero además de mostrar las medidas sanitarias que se tienen en las escuelas, el reportero decidió entrevistar a un niño llamado Emilio para conocer su punto de vista luego de regresar a clases tras más de un año tomando clases en línea.

Niño se hace viral al decir que nadie del salón es su amigo /

El reportero animaba al niño y le preguntaba su opinión de regresar y volver a ver a sus amigos. Sin embargo, Emilio tenía una idea distinta de la esperada y decidió hablar con toda honestidad.

"Ya puedes ver otra vez a tus amigos, ya estás aquí en tu pupitre, con tu tablet, con tus útiles", decía el reportero. Pero Emilio interrumpió para hacer una importante aclaración que se hizo viral.

"Mire, la verdad estos no son mis amigos. De hecho, de todos, no... él sí (señalando a su amiguito de atrás) pero a ellos no los conozco", dijo con toda seriedad.

Además de esta polémica declaración, el niño también confesó estar de regreso en las aulas pero no por las clases sino porque así ya no vería tanto a su hermano, con quien se pelea mucho. "Estoy feliz de no pelear con mi hermano", dijo.