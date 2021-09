Dragon Ball es cancelado en Argentina por "violencia simbólica de género"

Durante el capítulo se observa como el Maestro Roshi pide a uno de sus compañeros, quien tiene la habilidad de transformarse, que adquiera la apariencia de una mujer joven, pero ‘Woolong’ recuerda que ha sido víctima de abuso y acoso por parte del anciano y se niega a hacerlo, a lo que pide el favor a otro de sus compañeros, ‘Puar’ quien sin creerlo es obligado a hacerlo.

TE PODRÍA INTERESAR: Consideran a Goku parte de la comunidad LGBT por su posible asexualidad

Algo que hay que resaltar es que Roshi resalta que su debilidad son los “pensamientos pervertidos que le causan las jovencitas”, por lo que una vez se transforma en una mujer humana, se escucha esn repetidas ocasiones la frase: “por favor, suélteme, no se me acerque”, mostrando el abuso que esta sufriendo.

Las autoridades, Estela Díaz y Lucía García Itzigsohn, expresaron por escrito su preocupación por la difusión de esta escena, y después de negociar, confirmaron que tanto Cartoon Network como Warnermedia "se mostraron receptivos, manifestaron gran preocupación y reconocieron el error en la secuencia de programación" por lo llegaron a la decisión de "sacar la tira completa del aire".

“Al ser un canal instalado como referente en contenidos dirigidos a niños y con un amplio alcance regional, no existe una supervisión exhaustiva por parte de los adultos a cargo, y el episodio reproducía el ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor, en un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña", informó el comunicado oficial.

Con la cancelación de Dragón Ball hoy cerramos oficialmente una etapa de nuestra infancia dada por Cartoon network, vivirán en nuestra memoria. pic.twitter.com/lnyllaNcVv — Julian (@JulianBJ_) August 31, 2021

TAMBIÉN PUEDES VER: El Maestro Roshi se une oficialmente a Dragon Ball Fighterz

Esta no es la primera vez que Dragon Ball en vetado de algún país, pues no hace mucho España decidió cancelarlo de sus televisoras al incumplir con la legislación de género. Claro está que los fanáticos no dudaron en externar su opinión y confesaron no estar de acuerdo con esta acción.

Que raro se puso dragón ball desde que el gobierno intervino cartoon network. pic.twitter.com/mwbnNI2kul — ENZOPERE🧤 (@Radamir_) August 31, 2021