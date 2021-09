Diego Luna promueve el lenguaje inclusivo y así lo demuestra en su nueva serie

En las últimas semanas hemos sido testigos del fuerte debate que se ha suscitado en las redes sociales sobre el lenguaje inclusivo después de viralizarse un vídeo en dónde una chica de genero no binario solicitó a su compañero que no lo catalogue como mujer, y Diego Luna decidió expresar su postura y defender dicho lenguaje.

Fue durante una entrevista con el youtuber Roberto Martínez, para su podcast Creativo que el actor y productor explicó el por que el lenguaje inclusivo tiene una gran importancia en la serie de Netflix, Todo va a estar bien, primer serie en la que ejerce de director, asegurando que se ha vuelto parte de su día a día.

"Ya me está pasando que yo ya lo hablo, pero además me encuentro con esto en las comidas con las que estoy, con la gente con la que convivo, con el cachito de la Ciudad de México que yo vivo...en ese momento estoy siendo honesto con lo que a mí me está tocando debatir", comentó Luna.

Pese a que Diego mantiene una lucha constante por normalizar el lenguaje inclusivo en día adía, asegura que es muy consciente de que la única constante en esta vida es el cambio, por lo que trata de no aferrarse a viejas formas o costumbres.

“Nos parece parte de lo que tenemos que repensar o, al menos, estar dispuestos a hacerlo. Hay que darnos la oportunidad de reconstruir o de reinventarnos un futuro posible, donde quepamos, donde nos la pasemos mejor, donde nuestra capacidad de contribuir y colaborar sea más chida. En ese sentido, sí cuesta mucho cambiar, pero no podemos perder de vista que de lo que se trata es construir algo nuevo", destacó.

Además, enfatizó mucho en lo importante que es desarrollar espacios y entornos más inclusivos, donde la gente se plantee nuevos escenarios y tenga la oportunidad de crear otros en los que todos tengan la oportunidad de contribuir y destacar.

Para finalizar, Diego Luna aseguró que ha tratado de estar involucrado en labores altruistas y ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTQ+, pues para él, sus acciones tratan de dar un mensaje de esperanza.