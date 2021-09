Demi Lovato intentó ligar a actriz por Instagram y no resultó bien

En lo que va del año, Demi Lovato ha estado en boca de todos por diferentes aspectos, revelando muchos secretos de su vida privada, y esta vez se sincero con sus seguidores y confesó que en cuestiones de amor las cosas no siempre le salieron bien, tanto así que en sus flechazos con celebridades, fue rechazada por una actriz.

Fue durante su podcast “4D With Demi Lovato” publicado el miércoles que la cantante reveló que intentó una vez conseguir una cita con Emily Hampshire, su invitada especial en el programa.

Durante la entrevista, la estrella de "Schitt's Creek", de 40 años, reveló que conoció a la cantante cuando Lovato le envió un mensaje a través de Instagram en el que le confesaba su atracción hacia ella: "Me dijo: 'Oye chica, me gustas en el programa. Deberíamos dar una vuelta por ahí alguna vez'. Y luego, más abajo, decías: 'Y por dar una vuelta, me refiero a tener una cita. Te encuentro atractiva', o lo que sea", reveló Hampshire.

Hampshire agradeció que Demi fuera clara sobre el tema: "a veces eso es confuso, ya sabes". Luego bromeó: "Soy décadas mayor que tú", y reveló que estuvo muy sorprendida por que alguien de sus edad se fijara en ella.

Pero a Demi pareció no importarle la diferencia de edad, pues Emily también confesó que Lovato las comparó con otra pareja de celebridades: "Recuerdo que también dijiste: 'Piensa en Sarah Paulson y Holland Taylor'. Y justo después añadiste: 'No quiero decir que en este caso tú seas Holland Taylor'", declaró la intérprete.

Ante tal revelación, Demi admitió haberlo hecho, y con nerviosismo confesó que su comparación no fue la mejor: , "Lo hice, me deslicé en esos DMs. Creo que llegados a ese punto te estaba mandando notas de voz en plan, '¡No! Eso no es lo que quería decir. ¡Lo siento mucho!'", dijo Lovato.

Para finalizar, Demi Lovato hizo hincapié en que como una persona no binaria puede soñar, en ese momento estaba soñando a lo grande, “Yo estaba en plan, '¿qué es lo peor que puede pasar?'. Y al final hice una buena amiga. Eres una amiga genial, y estoy feliz de que lo seamos", confesó recalcando la gran amistad que han formado.