¿Qué es lo que le atrae a las personas de sus ex?

Después de una ruptura amorosa, existe la posibilidad de que una pareja regrese a pesar de que haya pasado mucho tiempo. Las razones por las cuales se tiene la tendencia a repetir el patrón son muchas, y la mayoría de las personas que han experimentado esto, aseguran que es porque tienen la esperanza de que encontraran la chispa que los unió al principio.

De acuerdo con investigaciones realizadas por algunos psicólogos, el 50 por ciento de las parejas que se separan en algún momento vuelven a estar juntas.

También puedes leer: “Cuando te conocí no eras nadie”, fotografía de pareja causa revuelo en las redes



Sobre todo ahora con la pandemia, muchas son las razones que los orillan a buscarse de nuevo, como por ejemplo, la preocupación por quien cuidará de ellos, encierros solitarios o falta de atención o sexo.

Y no todo el panorama es negativo, pues no siempre es por apego que se regresa con un ex, a veces puede surgir la posibilidad de que la relación se sane y se siga con ella, solo si se tiene la mente abierta.