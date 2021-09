Yalitza Aparicio retoma la actuación, filtran primeras fotos de su nuevo personaje

Tanto el equipo de producción como sus compañeros actores, mostraron fotografías en su Instagram del nuevo cortometraje de la directora Selma Cervantes. En algunos momentos platicando sobre la escena, en otros actuando, Yalitza Aparicio fue captada en pleno rodaje.

QUIZÁ TE INTERESE: Su abuelo falleció hace un año, le dejó su regalo escondido para no perder la tradición

Yalitza Aparicio participa en el cortometraje "Daylight" de Selma Cervantes /

Aunque no sabemos mucho del personaje de Yalitza Aparicio y la trama del cortometraje,Yalitza Aparicio confesó en una entrevista para la casa productora del cortometraje, que está muy feliz con los resultados de la filmación. Además, se dijo tranquila en todo este proceso pues se encuentra en un ambiente "real y tranquilo".

"Lo que más me gusta es la tranquilidad, todo lo hace ver tan fácil porque justo busca esa sutileza y no una exageración. Eso es lo que mas me conecta con ella (la directora)".

LEE TAMBIÉN: Conoce la michelada en nogada, la nueva sensación de TikTok

Daylight se terminó de rodar este 7 de septiembre. Las redes sociales oficiales muestran que es un proyecto liderado por mujeres. Así mismo, mostraron su agradecimiento a Yalitza por aceptar el rol.

"Gracias a Yalitza Aparicio por la confianza en este equipo de gente tan joven y liderado por mujeres. No habrá palabras para agradecer el trabajo del equipo", dice en Instagram.