Hospital cambia por error a bebés, se enteran 19 años después

Imagínate tener una vida normal y que de la nada, 19 años después, te enteres que en realidad tu familia no es tu familia porque te intercambiaron al nacer. Esto pasó con dos bebés en España y lo único que pudo decir el hospital fue que tuvieron "un error humano".

Una joven de 19 años demandó al Hospital San Millán de Logroño en España, por negligencia médica luego de enterarse que la cambiaron de familia cuando era niña y desde que nació ha vivido con una familia que no es la suya.

Vivió 19 años con una familia que no era la suya / Thanasis Zovoilis / Getty Images

La denunciante, quien ha preferido permanecer en anonimato, descubrió que sus papás no eran los biológicos luego de una prueba de ADN. La mamá de la joven había demandado a su papá por no hacerse cargo de ella y él exigió una prueba de ADN. Así, la joven descubrió que su papá no era su progenitor y más tarde los estudios revelaron que su mamá tampoco tenía relación sanguínea con ella.

En 2016, cuando la joven se enteró del caso, buscó a los responsables del hospital (el cual había cerrado hace varios años), quienes le respondieron que se había tratado de "un error humano". De las 17 bebés que estaban en ese hospital, una coincidía con las características "del error".

Las bebés habían nacido con cinco horas de diferencia y ambas con peso muy bajo por lo que las llevaron a las incubadoras. Ahí ocurrió el error, algún enfermero o enfermera tomó a las bebés y las llevó con la familia equivocada.