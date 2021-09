TikToker español se queja del retiro de la estatua de Cristobal Colón

El retiro de la estatua de Cristobal Colón en una calle de la Ciudad de México y el reemplazo de la misma por el de una indígena ha provocado todo tipo de comentarios pero ninguno había causado tanto revuelo como el de un TikToker español que calificó como "una burrada" la decisión.

Davy Rodríguez, un tiktoker español, publicó un video donde criticó seriamente el que se sustituya la estatua de Cristobal Colón por la de la indígena Tlali en la glorieta de las calles Buenavista y Héroes Ferrocarrileros en la alcadía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

"Bueno, a mi me parece una auténtica burrada, porque están negando el pasado hispánico, el pasado español de México. Con este gobierno tampoco me extraña tanto. Lo que si me extraña es que quieran meter una estatua de una indígena", dijo evidentemente molesto.

Pero más allá de su molestia, sus argumentos fueron lo que causaron polémica pues para el joven español, poner a una indígena mexica era la peor de las decisiones pues las tribus de la historia prehispánica eran violentas y machistas.

"¿Qué van a meter? ¿Una indígena mexica? ¿De los que hacían sacrificios humanos en América antes de que vinieran los españoles? Porque de ser así tendrían que decir que esas tribus mexicas eran tribus muy machistas porque mataban a mujeres y a niños para satisfacer a sus Dioses", continuó.

Por último, el tiktoker pidió al presidente que deje de atacar a su país pues gracias a la conquista, él también viene de ancestros españoles:

"Le quisiera decir al señor López Obrador que se deje de atacar a España porque usted se llama López Obrador, usted es hijo de esos conquistadores que fueron a América", concluyó.

A pesar de sus esfuerzos, Davy Rodríguez fue criticado por sus comentarios, asegurando que para empezar, la estatua de Colón será instalada en otro espacio. Además, aseguraron que no se tenía evidencia histórica de que Colón fuera español y se cree que en realidad era de ascendencia italiana.

"No hables si no sabes. El gobierno no está negando nada, solamente van a reubicar la estatua", "Opina tu país, no del de los demás", "Colón ni llegó a México. Y los mexicas no eran los únicos indígenas en lo que ahora es México", "¿Eso en qué les afecta a los españoles? Colón ni era español. Además no es negar nuestro mestizaje", fueron algunos de los mensajes que recibió en el video que solo tuvo unos dos mil likes.

Otros videos donde refutan todos sus argumentos sí tuvieron mayor alcance y más de medio millón de likes, por ejemplo el que asegura que Colón era italiano, que muestra que la estatua será de una indígena de la cultura olmeca y que por supuesto, habla de la inquisición española.