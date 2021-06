“Estoy traumatizada”: Britney Spears explota frente a tribunal y pide que termine tutela

Unos de los casos que más ha causado controversia a nivel mundial es el de Britney Spears, pues como recordaremos fue a partir de 2008 que sus finanzas comenzaron a estar en manos de tutores legales, esto a raíz de que la cantante no podía llevar las riendas de su vida, tenía fuertes crisis de salud mental y además recibía tratamientos médicos para estabilizarse.

Respecto a lo anterior y en aquel momento, la corte le dio a su padre, Jamie Spears, el poder sobre su patrimonio, el cual está valuado en 60 millones de dólares, además del control de otros aspectos de su vida.

Desde entonces, Britney ha intentado despojar a su padre de ese poder mediante mecanismos legales, sin embargo, hasta el momento no se ha podido resolver.

Cabe destacar, que desde unos años se han armado movimientos llamados #FreeBritney en los cuáles personas de todo el mundo piden que retiren la tutela legal a la cual está sometida, incluso, se realizó un documental a cargo de periodistas en dónde se explica el porqué la cantante debe ser “liberada”, no obstante con esto, cientos de artistas han alzado la voz para pedir por ella y que el caso se resuelto a su favor.

Recientemente, Britney Spears rompió el silencio después de varios años y testificó de manera virtual ante una corte de Los Ángeles, California, en el marco de la audiencia sobre la gestión de sus asuntos comerciales y personales.

Y por primera vez la mujer de 39 años explotó e hizo declaraciones que podrían cambiar el curso de su batalla legal.

Primeramente, expresó su deseo de que la tutela bajo la que se encuentra desde hacer 13 años termine, al calificarla de “abusiva”. "Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (...) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir", dijo Spears en su discurso.

Asimismo, la famosa cantante reiteró en repetidas ocasiones que solo "quería recuperar su vida", porque estaba "traumatizada".

En 23 minutos que duró la testificación, Britney divulgó detalles que nunca antes había dicho, como por ejemplo el hecho de que se le removiera un dispositivo uterino para tener la opción de embarcarse otra vez.

"Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos", declaró.

Además reiteró que la tutela le estaba perjudicando más que ayudando, y que "merecía tener una vida, porque siempre había trabajado".

Una de las declaraciones que más ha causado controversia es que aseguró que la habían medicado con litio “en contra de su voluntad” y que los efectos le provocaban que se sintiera “embriagada” y “no pudiera mantener una conversación”.

"Han pasado muchas cosas desde la última vez que vine a la corte hace dos años. No había regresado a la corte porque sentí que no fui escuchada", declaró.

Finalmente, Britney admitió en la corte que desconocía que ella podía pedir formalmente que se fuera fin a la tutela legal. ”Pido disculpas por mi ignorancia. Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería", expresó.

