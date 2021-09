Hombre busca trabajo para su novia embarazada, asegura que él no puede porque hace calor

El colmo de colmos es que un hombre no quiera hacerse responsable de una mujer cuando está embarazada, de hecho la historia que hoy te contaremos tiene relación con lo anterior, ya que recientemente un joven público en su cuenta de Facebook una serie de fotografías junto a su novia embarazada, en donde le pedía a sus amigos que si sabían de algún empleo para ella se lo hicieran saber…

Y es que a muchos les llamó la atención que no pidiera un trabajo para él, sino para ella, argumentando que le urgía conseguir uno para comprar las cosas que necesitaría su futuro bebé.

No obstante con lo anterior, Edgar Alexis, quien es originario de Coahuila dijo que le urgía resolver el asunto ya que su novia tenía tres meses de embarazo. “Hola, amigos, les quiero pedir un favor, lo que pasa es que ya tengo un rato sin trabajo y mi novia está embarazada (tiene 3 meses), como no tengo trabajo, no le he comprado cosas esenciales para cuando nazca y quería pedirles de favor, si conocen algún trabajo donde aceptan embarazadas, se los agradecería mucho, ya que no puedo trabajar porque hace calor y luego me duele la cabeza”, escribió.

Muchos de sus contactos ofrecieron una respuesta de solidaridad, sin embargo, al final de la publicación, Edgar aclaró que se trataba de una broma.

La publicación se hizo viral y a muchos usuarios les provocó risa, al final ése era el objetivo del joven, sin embargo, sí surgieron los debates de que hay hombres que en serio quieren que sus novias embarazadas trabajen con tal de que ellos no lo hagan.

La buena noticia es que se trataba de un chiste, la mala es que, por desgracia, sí hay casos reales.