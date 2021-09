Deathloop, un bucle interminable de asesinos

Ya aterrizó el nuevo título exclusivo para PlayStation 5, Deathloop, un título desarrollado por Bethesda que nos coloca en una sociedad que vive todos los días una y otra vez, hasta que uno de sus habitantes se da cuenta de ello y no descansará hasta lograrlo. Nosotros ya lo probamos, y aquí te decimos si vale la pena o no.

Tú eres Colt, el único habitante de una localidad llamada Blackreef, que busca terminar con la diabólica trampa que tiene esta ciudad que vive el mismo día todo el tiempo. Sin embargo, para que el personaje encuentre respuestas, deberá quitarse del camino a Julianna, una asesina cuyo único objetivo es frustrar los planes de Colt.

Con base en esta trama es cómo funciona el jurgo, por lo que estamos ante un shooter en primera persona que se apoya de armas de fuego, herramientas, habilidades y poderes especiales para nutrir la forma de juego y complementar el interminable bucle de tiempo.

Como el personaje vivirá el mismo evento todo el tiempo, eso significa que deberás realizar tus misiones en distintas localidades para que transcurra el día y llegar hasta el anochecer, para que, al terminar, empiece una vez más el ciclo.

Eso significa que aparecerás en el mismo lugar, y deberás recoger las mismas cosas cada vez que termine el bucle, pero con la ventaja de que, dependiendo de los lugares que hayas visitado, ya tendrás conocimiento de qué hay en cada habitación, donde encontrar las mejores armas, los mejores potenciadores y saber qué camino tomar para evitar los enfrentamientos con plomo y optar por las eliminaciones silenciosas.

Uno de los puntos positivos de Deathloop es que puedes elegir la forma en la que resolver los conflictos, ya sea siendo un asesino silencioso derribando enemigos por la espalda o con armas que no hacen ruido, o disparando a diestra y siniestra para llegar a tu objetivo, aunque todo depende de la misión que estés siguiendo, a veces te convendrá hacerlo diferente.

A pesar de que los ciclos comienzan y terminan de la misma forma, el juego te guiará sobre los objetivos y lugares debes explorar, así como en qué momento del día debes ejecutar para no perderte en todo Blackreef, con la meta de que avances en la trama principal. Por lo que, aunque no logres tu objetivo en ese día, podrás retomarlo al siguiente aprendiendo de tus errores.

Pero no te preocupes, ya que los tiempos de carga serán casi imperceptibles gracias al SDD del PlayStation 5, pues los cambios de zonas no tardarán ni 20 segundos en cambiar, y cuando se reinicia el bucle terminando el día completo, no estarás más de 40 segundos en estar de vuelta a la acción.