Deathloop, los ciclos toman otro sentido en la nueva generación

En los 40 México tuvimos oportunidad de participar en el evento virtual de Deathloop, el nuevo título de Arkane Studios que está programado para este 15 de septiembre en PS5 y PC, mismo que busca darle otro sentido a los llamados bucles o ciclos, redefiniendo así la importancia de la muerte.

Después de ver cual es la propuesta que llegará de la mano de Bethesda, pudimos presenciar que el estudio ha dejado claro la importancia del gameplay en esta entrega, ya que como ellos mismos lo definen, Deathloop no tiene una dificultad per se, ya que cada quién tendrá que ir descubriendo su propia forma de resolver el juego.

En apariencia el juego pretende ser “lineal” pero tiene el elemento temporal que afecta nuestras visitas a Blackreef. Al empezar veremos cuatro distintos caminos del día, esto lo podemos seleccionar desde el menú y si tu pericia lo permite podrías incluso terminar el primer ciclo con tan solo una vida. El punto es que puedas completar la misión con tu propio estilo, un poco a lo que plantea la serie de Hitman con la salvedad de que la inteligencia artificial se ve mucho más trabajada.

¿Qué pasa cuando mueres?

Conservarás todas las habilidades, know how, armas y progresos, es más los propios NPC’s seguirán ahí con una aparente misma actitud, claro esta que todo esto puede variar dependiendo de las modificaciones que le quieras hacer a tu propio camino. Es importante tener en cuenta que dependiendo de la fase del día que seleccionemos, este determinara la actitud de todos los actores, por lo que podemos decir que es un juego completamente distinto, ya que incluso puede desbloquear otras zonas que antes no estaban disponibles.

¿Se guardarán los progresos? Creo que este es uno de los puntos medulares que son una apuesta un tanto arriesgada por parte del estudio, ya que han dejado claro que solo se salvará cuando hayas completado el bucle. Algo similar a lo que sucedió con Returnal de PS5. Habrá que ver como es la recepción de la audiencia. ¿Cómo son las habilidades? Esta experiencia es similar a Dishonored en donde hay una mezcla de armamento ordinario y paranormal, estos irán evolucionando conforme vayamos descubriendo cosas a lo largo del juego. Es importante subrayar que algunas de estas habilidades pueden ayudarnos a resolver más rápido los ciclos, dependiendo mucho de nuestro estilo de juego. #DEATHLOOP pic.twitter.com/14EOy9AZmO — Bethesda LATAM (@BethesdaLATAM) May 16, 2021 Ahora solo nos resta esperar a ver la versión final o algún gameplay en tiempo real, ya que esta presentación fue tan solo por video remoto.