Demi Lovato asegura que tuvo contacto con extraterrestres

Parece que Demi Lovato ha decidido incursionar en nuevas aventuras, esta vez junto a su hermana, Dallas Lovato, y su mejor amigo, Matthew Scott Montgomery, con quienes se adentrará en busca de vida alienígena en su nuevo proyecto que saldrá a la luz dentro de muy poco tiempo.

Unidentified with Demi Lovato es el nombre del documental de cuatro partes sobre encuentros extraterrestres, en dónde veremos a la estrella convertida en una especie de investigadora de extraterrestres, compartiendo en sus redes sociales un adelanto de lo que veremos.

TE RECOMENDAMOS: Demi Lovato intentó ligar a actriz por Instagram y no resultó bien

Demi planean utilizar el programa para averiguar "lo que realmente sucedió" cuando tuvo una "experiencia loca" en Joshua Tree: "Era una luz brillante que se movía de formas extrañas que un avión no movería. Mi objetivo es averiguar lo que realmente sucedió”, se escucha decir a la cantante durante el tráiler del documental.

Durante el tráiler se observa al equipo viajar a diferentes lugares y hablar con varios expertos en un intento de "entrar en contacto con la verdad" sobre qué otra vida puede haber en el espacio exterior.

Foto: Captura de pantalla / Unidentified with Demi Lovato - YouTube

“Soy Demi Lovato, cantante, activista y experimentadora de ovnis. Me pongo en camino con mi mejor amigo Matthew y mi hermana Dallas para investigar lo inexplicable y lo no identificado. ¿Y si los extraterrestres no están viajando años luz para visitarnos? ¿Y si ya están aquí esperando a que les tendamos la mano?".

El programa se anunció por primera vez en mayo y, en ese momento, el servicio de streaming explicó a través de un comunicado que: "Demi es una verdadera creyente, y durante esta valiente aventura, espera convencer a sus amigos, familiares y a sus fans y seguidores sociales de que no sólo existen los ETs, sino que ya están en la Tierra".

TE PODRÍA INTERESAR: Demi Lovato confiesa que podría identificarse como persona trans

En el documental podremos ver entrevistas con científicos y presuntos "abducidos por extraterrestres" mientras Lovato lleva a cabo experiencias para "hacer las paces con los extraterrestres y, en última instancia, salvarnos a nosotros mismos". Unidentified With Demi Lovato se emitirá en la plataforma de streaming y en descarga en Hayu a partir del 1 de octubre.