Andrew Garfield aclara su participación en "Spider-Man: No Way Home"

"Spider-Man: No Way Home" está a pocos meses de estrenarse y los fans seguimos a la espera no solo de poder verla sino de encontrarnos a Andrew Garfield y Tobey Maguire en su regreso como Spider-Man. Sin embargo, las expectativas han bajado desde las últimas declaraciones de Andrew Garfield.

Hace unas semanas se filtraba una fotografía donde supuestamente aparecían Andrew Garfield y Tobey Maguire como su disfraz de Spider-Man en lo que parecía ser un set de filmación. Inmediatamente se relacionó la fotografía con la trama de la tercera entrega de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. ¿Estarán de vuelta en sus personajes? ¿Peter estará entrando a otros multiversos y ahí se encontrará con los Spider-Man de otras generaciones?

- Ya se filtro el vídeo de Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland juntos en el set y además con audio, donde podemos escuchar la voz de Andrew Garfield hablando con Maguire en el set de #SpiderManNoWayHome



- Estoy mirando si me pueden pasar el vídeo para compartirselos. pic.twitter.com/Wws7wopy22 — 👀Yeyx Parker🕷️🚨#SpiderManNoWayHome (@Yeyxx_) September 9, 2021

Los cuestionamientos no han parado. Por esa razón, Andrew Garfield decidió dejar de generar expectativas aclarando que todo se trata de un Photoshop y que no participará en la saga de Marvel.

Fue en una entrevista para NewsWeek que Andrew Garfield aseguró que si esperan verlo a él junto a Tobey Maguire y Tom Holland, quedarán muy decepcionados.

"Es una idea emocionante con la que la gente está obsesionada y yo también lo estaría si lo fuera, ya sabes. Simplemente, estoy ahí fuera sin saber lo que estaba pasando. Pero sé lo que está pasando (en redes sociales) y me temo que será muy decepcionante para la gente", dijo Andrew Garfield.

Así mismo, en una entrevista para Jimmy Fallon, Garfield volvió a negar la información, asegurando que la foto que se había filtrado era Photoshop y continuó diciendo que no quiere generar falsas esperanzas a los fans.

Spider-Man: No Way Home se estrena el 17 de diciembre de este año. Hasta ahora se ha confirmado la participación de Alfred Molina como Dr. Octopus, quien también apareció en la versión de Tobey Maguire por lo que la unión de multiversos y el regreso de los otros dos héroes, no termina de negarse.