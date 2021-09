Joven le regala una moto a su padrastro por ayudarle a pagar dos carreras universitarias

Padre no es el que engendra, es el que cría. Eso lo tiene muy claro Diana Pérez Jara, una joven de 28 años originaria de Paraguay quien se hizo viral al agradecerle a su padrastro por todos los esfuerzos para terminar una carrera universitaria.

TE RECOMENDAMOS: "Amiga, ¿andamos con el mismo del IMSS?" Crean grupo para cachar infieles

A través de su cuenta de Facebook, Diana Pérez Jara compartió una fotografía con una carpeta en mano. A su lado, su padrastro montado en una motocicleta con un moño encima. Diana había ahorrado por mucho tiempo para poder agradecerle a "papá don Derlis", como ella le llama, por haberla apoyado económicamente para que pudiera estudiar dos carreras universitarias.

Pese a sus limitaciones financieras, "papá don Celis" pudo pagar las carreras de Derecho y Escribanía.

QUIZÁ TE INTERESE: Hospital cambia por error a bebés, se enteran 19 años después

"Hasta que me duelan los dedos voy a trabajar, pero vas a estudiar derecho y escribanía" , le dijo en aquel tiempo cuando incluso su mamá le dijo que no podrían pagarle mas que una carrera.

Años después, los resultados podían notarse y Diana no dudó en agradecerle a su papá.

"No se imaginan cuántas veces le he visto sobre cargarse de trabajo a este señor para que yo pueda estudiar. Y con orgullo en el pecho digo que pegando y cociendo zapatos hizo de mi una profesional. Hace 28 años asumió un compromiso de padre aún no siendo mis hermanos y yo sus hijos, hace 28 años ha sido el mejor papá del mundo (Mi padre biológico falleció en accidente cuando yo apenas tenía 1 año) pero me mando un ángel "mi papá don Derlis".

La joven siguió contando que hizo todo lo posible para no defraudar a sus papás y luego de mucho esfuerzo, consiguió terminar las dos carreras.

LEE TAMBIÉN: TikToker español se queja del retiro de la estatua de Cristobal Colón

"Un GRACIAS grande a don Derlis mi padre del corazón, hombre trabajador y humilde y de un corazón gigante que como yo ama a los animales tanto así que hoy día el es el encargado del refugio de perritos que tengo (el tenía una motito muy vieja y en ese cuantos animales ayudó, hoy por su cumpleaños y por el amor a los animales este es su regalo) Él me entregó dos títulos universitarios y yo le entregó este (una motocicleta). Felicidades al señor más noble", escribió en Facebook.

La publicación se hizo viral. Internautas felicitaron a padre e hija por la hermosa familia que tienen así como aplaudieron el esfuerzo de ambos para salir adelante.