La exhiben con el maestro, la sacaron del equipo por irse a poner keratina

Los trabajos en la Universidad no son sencillos, sobre todo cuando se trata de una tarea en equipo y hay un compañero que no aporta a la actividad. Pero exhibirlo en plena clase ya es porque hizo algo muy mal. Tal es el caso de unos jóvenes estudiantes que se hicieron virales al exponer a su compañera por no haber ayudado en la tarea. Ella prefirió ir a ponerse keratina en el cabello.

TE RECOMENDAMOS: Andrea Escalona confunde a Miguel Hidalgo con Benito Juárez

La foto ya circula en redes sociales y se puede ver la portada de una yatra de investigación de estudiantes de la facultad de ciencias naturales de la Universidad de Guayaquil en Ecuador.

La tarea era hacer un ensayo sobre la problemática de los residuos sólidos. Sin embargo, para la alumna Roxana Monserrate, el tema no fue tan importante como para ir a hacerse una manita de gato.

QUIZÁ TE INTERESE: Joven le regala una moto a su padrastro por ayudarle a pagar dos carreras universitarias

En el apartado de los nombres de los integrantes del equipo, Roxana Monserrate iba hasta el final de todos, en una sección especial que decía: "integrante que no aportó al trabajo". Por si fuera poco, los compañeros de Roxana adjuntaron evidencia donde muestran que subió a sus redes sociales que se fue a poner keratina para el cabello.

"Adjuntamos evidencia de que se fue a poner keratina en el cabello en el Centro", dice la portada junto a una flor de Monserrat en lo que parece ser una estética.