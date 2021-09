Andrea Escalona confunde a Miguel Hidalgo con Benito Juárez

Los mexicanos no es que pidamos sabernos la historia de nuestro país de la A a la Z pero se espera que al menos tengamos los conocimientos más básicos. Por esa razón, Andrea Escalona fue seriamente criticada pues cometió un gran error sobre cultura general de su país.

En uno de los ya conocidos concursos del programa Hoy, los conductores de televisión tenían que contestar preguntas de cultura general con motivo de la celebración de la Independencia de México. Ahí fue cuando Andrea Escalona confundió a dos personajes de la historia.

Andrea Escalona confunde a Hidalgo con Benito Juárez /

El nombre del juego era "Pásale al pizarrón" y consistía en escuchar tres preguntas, hacer un reto de vasos y correr al pizarrón a escribir las respuestas y posteriormente ser el primero en tocar la chicharra. En este caso, Escalona competía contra Andrea Legarreta pero parecía que tenía todo dominado pues la iba superando por milisegundos.

Parecía que Andrea ya había ganado pero descubrieron el gran error cuando vieron las respuestas que escribió. La última era "quién es el padre de la patria". No sabemos si por las prisas, por los nervios o simplemente no sabía pero Andrea Escalona escribió "Benito Juárez" en lugar de "Miguel Hidalgo".

La conductora fue descalificada pero aunque sus compañeros lo vieron como algo gracioso, en redes sociales no lo tomaron igual.

"Por favor no hagan eso. Muchos de los que salen en la tele son como los deportistas famosos, tienen muy bajo nivel de estudios o de conocimiento y el que hayan viajado mucho o sean famosos no los hace cultos", "Cómo no se va a saber la respuesta", fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Tú habrías contestado correctamente?