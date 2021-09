Hombre realiza su CV a mano y recibe más de 30 ofertas de empleo

Ángel fue colocando su hoja de vida en diferentes postes de la ciudad, con la esperanza de encontrar un nuevo empleo, pero lo que más llamó la atención de esto es que su CV estaba escrito por su propia mano y en hojas de cuaderno, escribiendo allí las actividades que podía desempeñar.

“Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios”, se leía en una hoja de cuaderno.

El hombre confesó que debido a su situación económica no pudo hacer su currículum en una computadora, así que optó por tomar una hoja y escribirla a mano: “Uno piensa que las cosas así se van a quedar mal, pero la verdad es que no. A veces las cosas andan mal pero luego vienen cosas buenas. Así me pasó a mí”, dijo a un medio local.

Al enterarse, los vecinos corrieron la voz, llegando hasta diferentes medios de comunicación, y una persona subió la imagen de su CV a redes sociales lo que dio como resultado el que Ángel recibiera cerca de 30 propuestas de trabajo, incluyendo una desde el estado de Jalisco.

Al final, el hombre consiguió un nuevo empleo y decidió por laborar en San Pedro El Saucito: “Voy a trabajar con un señor en una palapa que está para San Pedro, allá me voy a quedar y voy a cuidar el negocio, y está bien porque la verdad me urgía conseguir trabajo, porque mi hijo estudia y trabaja pero como ahorita no hay trabajo pues ahí está en la casa y uno pues tiene que salir a buscar“, dijo Ángel.