Si hay un personaje de Harry Potter que todo el mundo llegó a odiar y luego amar, es sin duda el de Severus Snape. Ahora, a dos décadas del estreno de la primera película donde aparece este personaje, HBO Max y Warner Bros preparan una serie dedicada a su vida.

La saga de Harry Potter marcó toda una generación. Millones de niños alrededor del mundo se identificaron con el niño que perdió a sus papás y a los once años descubrió que era un mago. El éxito fue tan grande que luego de hacer las ocho películas basadas en los siete libros de J.K. Rowling, Warner Bros sacó provecho y lanzó nuevos proyectos basados en este mundo mágico.

Esta vez es el turno de contar la historia de uno de los personajes más aclamados y misteriosos: Severus Snape. El maestro de Defensa Contra las Artes Oscuras, interpretado en aquella época por el fallecido actor Alan Rickman, podría tener próximamente su propia serie.

Alan Rickman fue el encargado de interpretar a Severus Snape en las películas de Harry Potter / Rich Lee - PA Images / Getty Images

Según el sitio We Got This Covered, HBO Max junto a Warner Bros, están preparando una serie que serviría como precuela de las películas de Harry Potter. Esta vez, conoceríamos la historia del profesor Severus Snape.

Se desconoce la etapa en la que estaría situada pero los fans no podemos evitar pensar en el desarrollo de su amor hacia Lily Potter y por supuesto, cómo se convirtió en un infiltrado en el ejército de Lord Voldemort.

Hasta ahora las conversaciones para esta serie son alta prioridad en la casa productora, sin embargo aún no hay nada claro. Lo que sí es que se asegura que Emma Watson también está en pláticas para regresar como Hermione Granger para otra serie basada en el universo mágico de Harry Potter.