Bravia XR A80J: la impecable reputación japonesa en Smart Tv’s salta a la vista

Desde el momento que enciendes por primera vez la Sony Bravia XR A80J, una cosa queda clara como el agua: la calidad de imagen es totalmente sorprendente. Los colores vibran en una gama amplia y su contraste es la cereza en el pastel. No es un equipo de ninguna forma asequible, pero cada centavo invertido se convierte en un espectáculo para los ojos. Pocos detalles la alejan de la perfección, pero son más quejas menores que su espectacular pantalla hace olvidar rápidamente.

La pantalla es sumamente delgada, con un bloque trasero donde residen los componentes y puertos. Sus patas de soporte tienen 3 posiciones que te permiten elevarla poco o mucho si cuentas con una barra de sonido. Sólo presenta una falla: los puertos 2/3/4 están muy por debajo y es difícil acceder a ellos. Esto es importante ya que, si tienes equipos capaces de 4K/120 cuadros por segundo (como una PC, PS5 o un Xbox Series X), quieres asegurarte de conectarlos a los puertos 3 y 4.

Desempeño

Como lo mencionamos en la introducción, su calidad de imagen es sobresaliente. Si has estado utilizando un televisor de una gama inferior, la diferencia de resolución y contraste son apabullantes. Todo lo que le arrojes se ve de la mejor forma posible: películas, documentales, series, videojuegos, etc. Y no sólo se ve bien, sino que suena perfecto con sus potentes bocinas y bajos nutridos. La experiencia de cine en casa es fácilmente accesible incluso sin utilizar una barra de sonido. Si cuentas con consolas de nueva generación o una PC potente, aquí es donde quieres experimentar tus juegos más nuevos.

Android TV Este equipo ya cuenta con la versión más nueva de este sistema operativo. Existen mejoras claras de desempeño versus sus versiones anteriores y resultan en una experiencia mucho más rápida y fluida. La búsqueda por voz explora todas tus aplicaciones e incluso la tienda de apps para darte el contenido más relevante. Su integración con asistentes inteligentes (Alexa, Google) es rápida y efectiva. El único detalle que encontramos molesto fue que vienen preinstaladas varias aplicaciones de una televisora que realmente no utilizamos. Conclusión La Sony Bravia XR A80J es un verdadero banquete para los sentidos. Desde su pantalla insuperable hasta sus nítidas bocinas, todo en ella te hará disfrutar a tutiplén el pasar un buen rato mirando tus contenidos favoritos. Sus fallas son ínfimas compradas contra sus beneficios. Sí, es un equipo costoso que no está al alcance de cualquiera. Pero si cuentas con el presupuesto para adquirirla, tu inversión está garantizada en una muy grata experiencia. Calificación: 9.5 Por Rolando Vera Entérate de como se realizó el diseño de los nuevos televisores de BRAVIA XR📺. Su concepto de minimalismo te brinda una experiencia inmersiva. https://t.co/lFayRDE8S9 pic.twitter.com/DhkV9fsfo5 — Sony América Latina (@sonylatin) September 13, 2021