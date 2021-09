Linda Evangelista denuncia negligencia médica al quedar “brutalmente desfigurada”

Por la información que compartió, todo parece indiciar que el tratamiento llamado criolipolisis (una intervención para reducir grasa) fue el causante de la “deformidad”.

En el comunicado al que título “La verdad, mi historia”, Linda explicó el porqué de su desaparición de la escena pública y la razón por la que no había vuelto a las pasarelas como muchas de sus compañeras, entre ellas Claudia Schiffer o Cindy Crawford.

“He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido", explica.

Una mujer que se caracterizó por su belleza y su empatía. / Getty images

"Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'", añade.

"He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP", explica Evangelista, "un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento".

La supermodelo afirma que la hiperplasia no solo ha destruido su manera de vivir, sino que además le ha sumido en una profunda depresión. "Estoy en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas cotas de autodesprecio. Me he convertido en una reclusa".