Inés Gómez Mont reaparece tras ser acusada de lavado de dinero

Inés Gómez Mont sale en su propia defensa luego de la orden de aprehensión emitida en su contra y en la de su esposa, por desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, se declaró inocente de los delitos anteriormente mencionados por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos por una cantidad de tres mil millones de pesos.

Inés Gómez Mont reaparece tras acusaciones de lavado de dinero /

"He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito", inició en el comunicado.

Gómez Mont aceptó que ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron acusados de delincuencia organizada pero niega rotundamente que sea verdadero. "Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia", continuó.

Así mismo, quiso ser clara asegurando que jamás recibió dinero de esos contratos y mucho menos ha tenido tres mil millones de pesos en su vida.

"Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado".

Inés Gómez Mont concluyó diciendo que seguirá trabajando con su equipo legal para demostrar su inocencia, sobre todo, por el bien de sus hijos. "Soy inocente y esto es una injusticia".

El pasado diez de septiembre, Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron acusados de delincuencia organizada por recibir recursos de contratos federales en la administración pasada. Hasta ahora, se han girado diez órdenes de aprehensión por el caso.