Borra todas las fotos de una boda porque no le ofrecieron ni un vaso de agua

Empezó como un favor a unos amigos y terminó como una enorme pelea con los novios. Se hizo viral la historia de un fotógrafo que borró todas las fotos de una boda por el mal trato que recibió de los novios. No lo dejaron descansar ni 20 minutos y mucho menos tomar agua y comer.

Sabemos que uno de los aspectos más importantes de una boda, son las fotos. Si ya invertiste tanto en la decoración, comida, fiesta y demás, lo ideal sería tener un buen recuerdo. Por eso, hay quienes gastan miles de pesos en una buena fotografía. Pero claro, siempre hay quienes prefieren gastar un poquito menos y contratar a los amigos.

Tomó fotos de toda la boda pero no valoraron su trabajo / Gnter Ehrhardt / EyeEm / Getty Images

Fue así como un usuario de Reddit, que ni siquiera es un fotógrafo profesional, terminó tomando las fotos de la boda de unos amigos suyos. El joven trabaja en una estética canina y solía tomar fotos del resultado de los perritos. A sus amigos que estaban próximos a casarse, les gustaba su trabajo así que lo convencieron de que él tomara las fotos de su boda por un precio más accesible.

¿Qué podía salir mal? Él de por sí ya estaba invitado a la boda y podía aprovechar para tomar las fotos y ganar un poco de dinero ese día. Lo que no esperaba era el problema que tendría después con sus amigos.

Llegó el día de la boda y el joven tomó fotos de la novia preparándose, de la ceremonia religiosa y la recepción. Pero poco a poco comenzó a notar que el trabajo era más complicado de lo que creía y que ya se estaba cansando.

"Comencé alrededor de las 11 am y debía terminar alrededor de las 7:30 pm.". Eran alrededor de las cinco de la tarde, ya todos estaban comiendo y notó que ni siquiera le habían reservado un lugar en la mesa. Cuando se acercó a aclarar la situación, le respondieron de una manera inesperada.

"Alrededor de las 5 de la tarde, se sirve la comida y me dijeron que no puedo comer porque necesito estar de fotógrafo; de hecho, no me apartaron un lugar en ninguna mesa. Me estoy cansando y en este punto me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada. También hace un calor increíble: el lugar está en una legión de veteranos y está como a 43 grados y no hay aire acondicionado", contó en la red social.

A pesar de la actitud de los novios, el fotógrafo pidió que le dieran al menos 20 minutos para descansar y tomar agua pero estos se negaron y le advirtieron que si no hacía bien su trabajo, podía irse pero no le iban a pagar.

