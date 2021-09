Viral: Mujer iba a retirar 20 dólares y encuentra en su cuenta $1,000 millones de dólares

“Dios mío, estaba horrorizada. Se que la mayoría de la gente pensaría que ganó la lotería, pero yo estaba horrorizada”, comentó a medios locales.

Esto ocurrió un fin de semana en donde los bancos no laboran, por lo que la mujer no tocó su cuenta bancaria hasta el lunes siguente, por temor a verse involucrada en un problema con las autoridades.

“He leído historias de personas que sacaron el dinero y tuvieron que reponerlo, Yo no lo haría de ninguna manera por qué no es mi dinero”, comentá en una entrevista para WFLA.

Yo no lo haría de ninguna manera porque no es mi dinero. “Me da un poco de miedo por que sé de las ciberamenazas. La verdad es que no sé qué pensar”, agregó.