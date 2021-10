Tom Holland exige sueldo millonario para seguir siendo Spider-Man

Tom Holland se ha caracterizado por ser una de las grandes estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel. A estas alturas, todos lo hemos visto encarnar a Peter Parker, quien esconde uno de los mayores secretos de suerhéroes al ser Spider Man.

Para interpretar a este personaje, Holland tuvo que firmar un contrato de seis películas, de las cuales tres protagonizó, y en las restantes estuvo acompañado por otros superhéroes, seguramente recuerdas el nombre de aquellas cintas y por si no, aquí te las dejamos: Capitán América Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Ahora que ya ha sumado todos estos éxitos, que las puertas del multiverso se abrieron en Marvel Studios y que Sony busca expandir su ’spiderverso’, el actor no ha dudado ni un poco en hacer pública su intención de cobrar un sueldo millonario si es que lo llegan a contratar una vez más para interpretar al hombre araña.

Además de lo anterior, Tom también quiere que lo reconozcan y le den prestigio como uno de los grandes rostros del MCU.

De acuerdo con We Got This Covered citando fuentes cercanas de lo que se espera de una negociación, Holland supuestamente quiere unos 20 millones de dólares para renovar su contrato como Spider-Man.

Una cifra a la que habría que sumar a las películas en las que participe y que quedarían muy lejos de los 250,000 dólares que recibió por su debut en Capitán América: Civil War.

Cebe mencionar que su salario inicial en Spider-Man aumentó a unos cinco millones de dólares por las películas más recientes en las que participó: Infinity War, Endgame y No Way Home.

Esta última, en la que contará con la compañía del Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y el regreso de viejos villanos de encarnaciones anteriores de Spider-Man como el Doctor Octopus de Alfred Molina, llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.

¿Tú qué opinas? ¿Se te hace descabellado el sueldo que pide?