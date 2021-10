Maluma se enoja y da manotazo a fan que no quería soltarlo

Recientemente, Maluma se puso en el ojo de huracán, y es que acaparó los reflectores luego de reaccionar de forma un tanto violenta ante uno de sus seguidores.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que en un video que circula en la red, se puede ver al cantante dándole un “manazo” al fan que no lo suelta.

Cabe señalar que el hecho sucedió en Nueva York mientras el reguetonero intentaba escapar de un grupo de fanáticos.

Y al parecer todo comenzó cuando el fan lo tomó por el brazo y lo jaló para poder tomarse una foto, a lo que el cantante no le quedó de otra más que responder con un fuerte manazo.

El video que captó este momento, de inmediato se hizo viral en las redes sociales, y por supuesto, ha generado polémica pues muchos usuarios de la red consideran que su reacción fue exagerada e incorrecta, por otro lado otros opinan que actuó bien, pues lo único que quería era que lo dejaran tranquilo y que los asistentes respetaran su privacidad.

En el video se muestra claramente cómo un hombre con playera blanca toma con fuerza la muñeca de Maluma, mientras el guardaespaldas del artista toma el brazo del fan, sin embargo, el intérprete de “Hawái” no dudó en defenderse y lanzó un manotazo al brazo del hombre para salir huyendo hacia su camioneta.

Aunque el fan le grita en varias ocasiones Sorry, my friend (perdón, mi amigo), Maluma se sube a una camioneta y no voltea a ver al seguidor.