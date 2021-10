Conoce al mexicano que será Ikki de Fénix en Los Caballeros del Zodiaco

Uno de los live action más esperados de todos los tiempos es el de Los Caballeros de Zodiaco, y hace poco por fin dieron la noticia de que comenzarían las grabaciones de este famoso anime.

De hecho, desde hace unos días ya circula en las redes sociales el nombre de los actores que podrían estar interpretando el papel de estos legendarios caballeros, y entre ellos podemos encontrar a Arata Mackenyu, que será Seiya, Madison Iseman, quien le dará vida a Saori Kido y a Sean Bean, quien al ser consagrado actor en la industria, prestará su imagen para interpretar a Alman Kido (la "sucesión espiritual" de Mitsumasa Kido).

Lo interesante de esta nueva producción no solo es la historia de los caballeros en sí, sino que un mexicano dará vida a uno de estos personajes.

Se trata de Diego Tinoco, un joven de 23 años de edad, quien relativamente es nuevo en la industria cinematográfica. A él se le comenzó a conocer por el papel de Cesar Díaz en en la serie On My Block lanzada en 2018.

Cabe señalar que aunque es mexicano, nació en California el 25 de noviembre de 1997, también tiene descendencia ecuatoriana y colombiana, por lo que será el primer Caballero del Zodiaco latino.

En la actualidad, Diego Tinoco tiene una carrera muy prometedora en el mundo de Hollywood y aunque no es tan reconocido por muchas personas, en su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de dos millones de seguidores. También ha participado en películas como Welcome to Valhalla del 2017 y la popular serie para jóvenes y no tan jóvenes, Teen Wolf.

Para ver el gran trabajo que desarrolla como Caballero del Zodiaco solo tendremos que estar atentos al debut de esta película, que se espera sea muy pronto.

