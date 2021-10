No todos los divorcios y las rupturas sentimentales tiene que terminar en tragedia o resentimiento. Algunas siguen teniendo un fuerte vínculo de amor y respeto, aunque la vida los haya llevado a otro lado. Pero como esto no suele ser la regla, que alguna pareja celebre su divorcio juntos, puede sorprender a más de uno. Así ocurrió con una reciente pareja que se hizo viral.

TE RECOMENDAMOS: El chico del sofá ¿Lo cacharon siendo infiel? Video de TikTok divide opiniones

"¡Por el divorcio! ¡Al fin me libré de este perro!", así es como una mujer en TikTok celebró estar divorciada de su última pareja. Y sí, suena algo muy normal. Ló único extraño es que la mujer estaba brindando con su propio ex marido. Sí, unos minutos antes habían firmado los papeles de divorcio y de ahí se pasaron a celebrar con unos drinks.

Pareja celebra su divorcio juntos /

QUIZÁ TE INTERESE: Clienta tóxica le pide que la entrega la haga una "fea" porque novio es ojo alegre

En el video, se puede ver al ex esposo también feliz por la decisión. Él levanta la copa de vino y brinda con su ex esposa. La recién divorciada se identifica como Fernanda Rodríguez y es originaria de Mazatlán, Sinaloa. La gente se ha sorprendido por su capacidad de desprenderse emocionalmente de su ex pareja.

LEE TAMBIÉN: "El juego de a tragar": taquería parodia El Juego del Calamar y se hace viral

El video titulado "cuando firmas el divorcio y se van a festejar juntos" ha superado los dos millones y medio de reproducciones.