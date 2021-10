La semana de la Moda en París es uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda. Louis Vuitton, una de las marcas más reconocidas. Así, las miradas al desfile de la nueva temporada, que presentarían en estos días, estaba encima. Es por eso que un grupo de activistas contra el cambio climático decidieron evadir la seguridad para entrar a boicotear el show y mandar un contundente mensaje.

Videos y fotografías circulan en todo el mundo. Una joven activista interrumpió el desfile de moda de Louis Vuitton en la semana de la moda en París.

Elementos de seguridad sacaron a la fuerza a activista en pasarela de Louis Vuitton / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / Colaborador / Getty Images

Simulando ser una de las modelos, la joven comenzó a caminar por la pasarela. Pero en lugar de tener lujosos y extravagantes vestidos, la activista llevaba unos jeans, una camisa y un saco. En sus manos, un cartel con el mensaje a la socialité que iba a ver las nuevas tendencias de la marca.

"Consumo excesivo = extinción", decía el cartel que provocó un silencio entre los presentes y posteriormente hizo que guardias de seguridad la detuvieran, tirándola al piso y llevándosela a la fuerza.

Los grupos de activistas Extinction Rebellion, Friends of the Earth y Youth for climate, se hicieron responsables de la protesta y anunciaron que de las 30 personas que se manifestaron ese día, solo dos fueron detenidas.

Las protestas sirven como una llamada de atención al gobierno francés y les exigen un corte a los niveles de producción en el sector de la moda pues actualmente, la industria textil generó 800% más basura que hace 60 años. En 2019, se vendieron 42 prendas por persona en Francia.