The Medium, una experiencia paranormal en PlayStation 5

Uno de los videojuegos de terror más populares ha aterrizado ahora en la PlayStation 5 después de debutar para de Xbox Series X/S y PC a inicios de año, y ahora lo hace con cambios en la experiencia de juego que complementan al usuario en una aventura paranormal. Por ello, aquí te decimos qué es lo nuevo que trae The Medium y si vale la pena o no hacerse con él.

Recordemos que The Medium se estrenó a inicios de este año en la nueva consola de Microsoft y PC. Ahora se lanza para la nueva generación de Sony, la PS5, añadiendo apartados interesantes sobre todo con el Dualsense.

El videojuego es el mismo que la versión ya existente, por lo que la historia, jugabilidad, personajes, desarrollo y sistema de sonido son los mismos, así que solamente nos enfocaremos en las cualidades que proporciona el juego para la versión de PS5, si quieres conocer más de el a detalle, te sugerimos leer nuestra reseña original.

The Medium utiliza adecuadamente los recursos del Dualsense para brindar un gameplay más profundo y envolvente, ya que gracias a la vibración HD, podemos sentir con detalle los pasos de Marianne dependiendo de dónde se encuentre, si está caminando en piso de concreto, madera, si está rompiendo hojas secas con los pies, e incluso se siente cuando está lloviendo, todo ello gracias a ligeras vibraciones en diferentes tonos y ritmos que se sienten directamente en el control.

Otro de los puntos positivos de esta versión es que podrás escuchar grabaciones de radio, voces de fondo, efectos de objetos del juego como llaves, cerraduras o puertas a través del altavoz del Dualsense, siempre y cuando no tengas conectados auriculares. Esto proporciona un gameplay más cautivador para un juego que vale la pena ver y escuchar con toda atención.

Para los gatillos adaptativos, The Medium no aprovecha del todo esta función, y se limita solamente a poner resistencia en ambos gatillos cuando estamos utilizando la habilidad de luz de Marianne, sin que estos cambien si sujetamos algo más o realizamos acciones diferentes, por lo que este punto no es de los mejores.

Sin embargo, uno de los apartados que sin duda destacan de The Medium y en esta consola se aprovecha mejor, es el sistema de sonido, ya que gracias al audio 3D, habilitado tanto para auriculares como para altavoces externos. En este, se destaca la gran calidad de los efectos, el detalle del sonido ambiental y una clara diferencia en la definición cuando se utilizan auriculares especializados, como son los Pulse 3D.