Joven es rechazada de empleo por "sonreír demasiado" durante entrevista de trabajo

'Los profesionales no sonríen’, básicamente me dijeron eso en este mail. 'Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática'", relató María Fernández.

Algunos usuarios no creían su historia, por lo que decidió compartir una fotografía del correo recibido en el que se puede leer: "Te recuerdo el feedback: nos pareció interesante tu cv y lo que tenés para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática, y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe toda la entrevista".

El empleado de la empresa aseguró que no se trataba de “algo personal”, y que sólo era un consejo, pues a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad, sin embargo la chica decidió tomar todo con humor y confeso que: "Ahora me río. Creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva, ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas".