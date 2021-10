Con audio del testimonio de Amber Heard interrumpen conferencia de Johnny Depp

Aunque la separación entre Amber Heard y Johnny Depp se dio hace ya un tiempo y aparentemente todo quedó arreglado en el tema legal, lo cierto es que esto podría seguir siendo noticia por mucho tiempo, empezando porque hace poco, interrumpieron una conferencia que estaba dando Johnny con el audio del testimonio que Amber dio durante el juicio contra The Sun.

Y es que esta situación le ha traído infinidad de problemas al actor, quien por mucho tiempo se mantuvo como uno de los favoritos en la industria del cine, y que con el escándalo de su divorcio perdió papeles importantes, los cuales incluían la secuela de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald.

Por otra parte, es importante comentar que para ella también hubo consecuencias, pero en este caso no tan negativas, ya que su carrera va viento en popa, al grado de que volverá a compartir créditos con Jason Momoa y Patrick Wilson en la película de Aquaman and the Lost Kingdom.

Y aunque la situación de ambos ahora es diferente, lo cierto es que después de la ruptura, su público quedó dividido y ahora es la cultura de la cancelación la que se intenta usar para atacar y defender a ambos.

Cabe destacar que gran parte del público considera que Heard era realmente la parte violenta de la relación. Esto parece ser confirmado por una serie de audios que se filtraron a la prensa hace tiempo donde ella declara que no puede evitar ponerse violenta cuando se molesta, y a pesar de que Depp le dice que si las cosas vuelven a escalar deberán separarse, ella admite que no puede prometer.

Sin embargo, hace meses se dio a conocer el veredicto en el juicio que el actor comenzó contra The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”, y el fallo no fue a su favor, pues se consideró que había suficiente evidencia para respaldar la expresión usada por el periódico.

Por supuesto, muchos más creen que ambos eran bastante tóxicos y que el constante pleito legal es una forma de seguirse afectando uno al otro. Pronto comenzará un nuevo juicio, donde cada uno demando al otro por difamación, y el resultado podría cambiar el panorama para los dos actores.

Respecto a lo anterior, hace poco, se dio a conocer que durante una entrevista que le hicieron al actor en el Festival de Cine de San Sebastián, una persona del público puso una grabación de la declaración de Amber Heard en el juicio contra The Sun. No se sabe quién fue la persona que hizo esto, pero el audio era claro:

Ha sido realmente doloroso revivir el rompimiento de mi relación, tener mis motivos, mi verdad cuestionada y los más íntimos y traumáticos detalles de mi vida con Johnny compartidos en la corte y transmitidos al mundo entero.

Y aunque la grabación mostraba una parte delicada de la situación, lo cierto es que 79 por ciento de las personas ahí presentes no reaccionaron al audio, algunos creen que porque no lo alcanzaron a escuchar y otros porque simplemente no le dieron importancia.