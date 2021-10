"Nunca se trató de perder peso, sino de volverme fuerte": Adele se sincera sobre su pérdida de peso y las criticas que sufrió

Sin duda, el cambio de apariencia física de Adele fue tema de conversación durante mucho tiempo, y aunque nunca se manifestó al respecto, la estrella ha roto su silencio y por primera vez habla sobre su pérdida de peso y los motivos de su divorcio.

Fue durante la nueva edición para la revista British Vogue que la estrella se sinceró acerca de la decisión que la llevó de perder peso, asegurando que lo hizo sólo para ella y que ahora se ha convertido en una "adicción", además planteó que su próximo álbum era para responder a todas las interrogantes sobre su vida.

Adele confesó que su ansiedad fue lo que la llevó a perder peso, convirtiéndola en "adicta" a ponerse fuerte haciendo ejercicio: "Fue por mi ansiedad. Al hacer ejercicio, me sentía mejor. Nunca se trató de perder peso, sino de ponerme fuerte y pasar todo el tiempo posible sin el teléfono. Me volví bastante adicta a ello. Hago ejercicio dos o tres veces al día".

La compositora británica reconoció que muchas personas estaban "conmocionadas" porque no documentó su "viaje" en las redes sociales, pero confesó que a ella "no le importaba un carajo", y señaló que pese a ser discreta, el público no lo fue, haciéndola victima de conversaciones "brutales" que estaban teniendo lugar sobre su apariencia, las cuales realmente la hirieron.

Pero también reconoció que esto no fue un tema nuevo para ella, pues asegura que su cuerpo ha sido "objetivado" durante toda su carrera: “Mi cuerpo ha sido objetivado durante toda mi carrera. No es solo ahora. Entiendo por qué es un shock. Entiendo por qué algunas mujeres resultaron especialmente heridas. Representaba visualmente a muchas mujeres. Pero sigo siendo la misma persona”, aseguró.

Nuevo álbum = la respuesta a las interrogantes sobre su vida

Adele confesó, en su primera entrevista desde hace cinco años, que se encuentra preparada para lanzar su álbum, más potente que nunca, aspirando a ser todo un éxito, pues sus extraordinarias canciones de desamor y redención la han hecho ganar millones de fans.

"30" trata sobre la “autodestrucción”, y después convertirse en una “autorreflexión” y de una especie de “autorredención”, pues desea que la gente escuche su “versión de los hechos”, después de asegurar que la mayoría de las historias que han dicho sobre ella son falsas.

En otra parte de la entrevista, Adele mostró su corazón al hablar del fin de su matrimonio con Simon Konecki, con quien comparte un hijo de ocho años, Angelo: "Ya no era lo mejor para mí. No quería acabar como muchas otras personas que conocía. No era miserable, pero habría sido miserable si no me hubiera puesto en primer lugar. Pero, sí, no pasó nada malo ni nada parecido".

“Sentí que quería explicarle todo a través de este disco”, relata Adele sobre la importancia que las letras tienen para ella y para el pequeño Angelo: “Mi hijo ha hecho muchas preguntas, realmente buenas, realmente inocentes, para las que simplemente no tengo una respuesta. Por ejemplo, me pregunta que por qué su padre y yo ya no podemos seguir viviendo juntos”, rememora, haciendo referencia a su divorcio de Simon Konecki.

Para finalizar, Adele confeso que su primer sencillo “Easy on me”se refiere a su divorcio; y que de hecho, hay varias canciones del álbum muy referidas al divorcio, a los errores que cometen las parejas o a las primeras citas tras una ruptura.