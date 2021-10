Paul McCartney revela quien fue el integrante que provocó la ruptura de The Beatles

Una de las bandas más importantes y emblemáticas en la historia de la música es The Beatles, pues no solo influyeron en los jóvenes de ese tiempo con sus canciones, estilo y hasta formar de pensar, también en las nuevas generaciones, quienes se han encargado de conservar su legado y con ello garantizarlo en el futuro.

A pesar del éxito rotundo que tenían, muchos se quedaron con la duda del porqué la banda se desintegró en 1970, y aunque hubo muchas teorías, lo cierto es que nunca se supieron las razones verdaderas que los llevaron a deshacer uno de los proyectos musicales más importantes de la historia.

Sin embargo, hace unos días todo cambió, ya que por primera vez Paul McCartney reveló las razones por las cuales se deshizo esta emblemática banda.

La confesión se dio durante una entrevista que le hicieron en la BBC Radio, y ahí aseguró que fue John Lennon quien instigó la división.

"John entró en la habitación un día y dijo: 'Me voy de The Beatles'. Y él dijo: "Es bastante emocionante. Es como un divorcio". Y nos dejó para que recogiéramos los pedazos", dijo McCartney en un adelanto que se transmitió en el programa Today de la estación este lunes.

En la entrevista también se destacó que fue Paul quien demandó a sus compañeros de banda para poner fin a la sociedad comercial que tenían, también que al ser culpado por la ruptura de The Beatles estuvo frustrado durante medio siglo.

Además de lo anterior, el cantante reveló que la decisión de Lennon de dejar la banda fue impulsada por la búsqueda de justicia social, que en ese momento intentaba encontrar a través de movimientos como “bogism”, en donde él y su esposa, Yoko Ono, se metían en bolsas para instar a la gente a no juzgar a los demás por su apariencia.

Cabe recordar que en ese entonces, Lennon y Ono también organizaron bed-ins en Ámsterdam y Montreal en 1969, eventos en los cuales permanecían recostados en habitaciones de hotel durante una semana en protesta contra el conflicto, en particular la guerra de Vietnam.

"El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko y quería meterse en una bolsa, y quería estar en la cama durante una semana en Amsterdam, por la paz", dijo McCartney. "No podías discutir con eso".

Finalmente, el músico se sinceró y dijo que la ruptura de The Beatles fue “el periodo más difícil de su vida”, y que en algún momento llegó a pensar que la banda continuaría por más tiempo si Lennon no hubiera instigado la ruptura.

"The Beatles se estaban separando y esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida", dijo. "Quería que continuara, pensaba que estábamos haciendo cosas bastante buenas, ya sabes, 'Abbey Road', 'Let It Be', nada mal".

